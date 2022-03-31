الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهم بقتل مسنة واغتصابها بعد وفاتها بالمعادي للمفتي.. و30 مايو الحكم

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق متهم بقتل مسنة داخل مسكنها بعد سرقة مبلغ 70 جنيها، واغتصابها في منطقة المعادي، للمفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 3 مايو للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مقترنة بجناية أخرى هي اغتصاب المجني عليها، مستغلا قلة حيلتها لكونها في بداية العقد التاسع من عمرها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تسلل إلى منزل المجنى عليها بدعوى شراء «علف» وعقب دخوله مسكنها استغل قلة حيلتها وانقض عليها بيديه وخنقها وسرق منها كيسا صغيرا كانت علقته في صدرها به مبلغ 70 جنيها.

محكمة جنايات القاهرة الة أوراق متهم مسنة قتل المستشار سامي محمود زين الدين

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