الوطنية للإعلام: إعادة عرض حلقات برنامج «حكاوي القهاوي» في رمضان

قالت الهيئة الوطنية للإعلام إن برنامج حكاوي القهاوي يعد من البرامج التراثية المتميزة التي حققت جماهيرية كبيرة وتركت بصمة في عقل ووجدان المشاهد، لما قدمه من قصص ونماذج رائعة مع المواطنين البسطاء بسؤالهم عن أحلامهم وطموحاتهم، وقدم معالجات لحياتهم الاجتماعية والعملية، ورسخت قصص البرنامج لحب العمل والوطن.

وأضافت خلال بيان لها أنه سوف يتم إعادة عرض حلقات البرنامج في شهر رمضان المعظم ليكون إضافة قوية على شاشة التليفزيون المصري ليستفيد منه المشاهد.

وذلك في إطار فكرة إحياء عرض المواد الإعلامية التراثية الإذاعية والتليفزيونية التى تعد كنوز فنية جماهيرية حظيت برضى المشاهد المصري والعربي لما قدمته من معالجات لمختلف قضايا ومشاكل المجتمع وساهمت بشكل كبير في تشكيل وتنمية وعي وثقافة المواطن.

وفى إطار الشراكة مع قناة الحياة سوف يتم عرض حلقات البرنامج فى نفس التوقيت على شاشة القناة الأولى وقناة الحياة.

كما سيتم عرض برنامج نجوم السما عبر شاشة الوطنية للإعلام ومن المقرر أن يتم قنوات عرض برنامج نجوم السما في شهر رمضان 2022 على قنوات:

- قناة ON.

- القناة الأولى المصرية (التلفزيون المصري).