«حياة كريمة»: توزيع مواد غذائية بالإسماعيلية ضمن مبادرة «وصل الخير»

وزعت مبادرة “حياة كريمة” بالإسماعيلية، عدد كبير من صناديق المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكافة مراكز محافظة الإسماعيلية وذلك ضمن فاعليات مبادرة “وصل الخير”.

وقد أكد الدكتور محمد ترك منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، أنه اليوم الخميس، تم توزيع الآلاف من صناديق المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة “وصل الخير” لأهالينا في القرى الأكثر فقرًا حيث تم استقبال 6000 صندوق مواد غذائية خلال الموجة الأولى للمحافظة.

وأضاف منسق المبادرة بمحافظة الإسماعيلية أن التوزيع اليوم تم ضمن قافلة وصلت المحافظة وضمن عدة قوافل ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مراكز المحافظة تباعًا وليستفيد بها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع.

وأشار ترك، إلى أن جهود المؤسسة مستمرة لاستكمال حملة توزيع المليون كرتونة ضمن قوافل وصل الخير في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية تباعًا على الفئات الأولى بالرعاية وقبل وخلال شهر رمضان بجانب أعمال التطوير والإنشاءات التي تتم في القرى المدرجة بالمبادرة.

وأضاف ترك، أن توزيع العبوات الغذائية بمحافظة الإسماعيلية يأتي إيمانًا من حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء المحافظة عن طريق فرق الرصد والمتطوعين في القرى المدرجة والغير مدرجة في المبادرة ليستفيد بها الأسر الأولى بالرعاية.