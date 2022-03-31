الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين اتحاد الشغل التونسي: قرار حل البرلمان متأخر لكنه كان ضروريا

اتحاد الشغل التونسي
اتحاد الشغل التونسي

قال أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، أن قرار حل البرلمان جاء متأخرا لكنه كان ضروريا.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صباح اليوم،  إن قرار حل البرلمان جاء متأخرا لكنه كان ضروريا، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي للاتحاد من قرار حل البرلمان سيصدر عن اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد بعد قليل، بحسب تعبيره، وفقا وفقا لإذاعة شمس اف ام التونسي. 

يذكر ان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، كان قد قال في تصريحات إعلامية سابقة أن "الحل في الحل" في إشارة منه لحل البرلمان.

وعقب تحدي أعضاء في البرلمان التونسي المعلق تحذير الرئيس قيس سعيّد بعقد أول جلسة عامة كاملة والتصويت ضد الإجراءات الاستثنائية، أعلن الرئيس حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".

وقال قيس سعيّد على في خطاب في اجتماع لمجلس الأمن القومي بثه التلفزيون الرسمي،   الأربعاء، إنه قرر حل البرلمان، وأضاف أنه اتخذ قرار الحل بناء على الفصل 72 من الدستور التونسي "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".

وكان قد قال قبل إعلان الحل إنه أمر وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية، أن تقوم بدورها عقب الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المجمد في وقت سابق اليوم.

تونس البرلمان الامين العام قيس عد الرئيس

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