الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تواصل عمل 10 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

يتواصل اليوم الخميس، عمل 10 قوافل طبية، أطلقتها وزارة الصحة والسكان أمس الأربعاء، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت وزارة الصحة السكان، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ أرمنا مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وكفر المصيلحة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والمراقي "بهي الدين- مشندت" مركز سيوة محافظة مطروح، والقلمينا مركز الوقف محافظة قنا، والكوم الأحمر مركز سمسطا محافظة بني سويف، والبنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، ومحلة منوف مركز طنطا ثان محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وبولين مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والعوامية مركز ساقلتة محافظة سوهاج.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية يتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ206 آلاف و270 مواطن من خلال 155 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية في شهر فبراير الماضي. 

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألف و986 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 42 ألف و362 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 2044 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. 

 

الصحة قوافل طبية المناطق النائية حياة كريمه مناطق الاجراءات الاحترازية

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وائل لطفي

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