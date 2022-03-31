تشكيل لجنة فنيه لمعاينة آثار حريق بمخزن فوم دون إصابات شرق الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة أول في الإسكندرية، تشكيل لجنة فنية لمعاينة آثار موقع حريق اندلع داخل مخزن فوم، في شارع نجع 6 أكتوبر، بمنطقة عزبة محسن الكبرى، في بدائرة قسم المنتزه أول، دون وقوع إصابات أو وفيات، والتسبب في خسائر مادية بالغة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق لمعرفة أسبابه وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالعقار الكائن بشارع نجع 6 أكتوبر، في منطقة عزبة محسن الكبرى دائرة القسم، على الفور انتقلت ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب في مخزن فوم، الذي يستخدم في أعمال العزل، نتيجة وصول جسم مشتعل، وتم السيطرة علي الحريق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.