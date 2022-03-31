أخبار فاتتك| فيديوهات «الإرهابية» المفبركة وحديث عن «الفسفوري الروسي»

شهد أمس الأربعاء 30 مارس، العديد من الأحداث المهمة على كافة الأصعدة. نسلط الضوء على أبرزها من خلال “نشرة التاسعة صباحا”.

اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية أنها قامت بإطلاق قذائف فوسفورية على بلدة مارينكا الصغيرة في شرق البلاد مساء أمس الأربعاء، في اليوم ال ٣٧ للحرب الروسية الأوكرانية.



حاولت جماعة الإخوان الإرهابية الأيام الماضية، إثارة الرأي العام عن طريق بث فيديوهات مفبركة وقديمة من خلال القنوات الارهابية التى تمتلكها، وتبث من الخارج.

نشرت عددا من الأخبار والفيديوهات غير الصحيحة، في إطار محاولتها لزعزعة الاستقرار داخل المجتمع المصري وتهديد أمنه.



قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم مد الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ليوم واحد، وبذلك تنتهى اليوم الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢.

قالت مصادر عسكرية فرنسية في تصريحات لوكالة فرانس برس العالمية انه تم اعفاء مدير المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال إريك فيدو من منصبه على خلفية ما اعتبر تقصيرًا في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.



وصفت الصحافة العالمية مشاهد خروج المنتخب المصري بعد مباراته ضد السنغال، يوم الثلاثاء الماضي، وسط مضايقات من الجمهور السنغالي سواء بأشعة الليزر أو بالمقذوفات، بالعبثية.

