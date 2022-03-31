الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| فيديوهات «الإرهابية» المفبركة وحديث عن «الفسفوري الروسي»

أوكرانيا
أوكرانيا

شهد أمس الأربعاء 30 مارس، العديد من الأحداث المهمة على كافة الأصعدة.  نسلط الضوء على أبرزها من خلال “نشرة التاسعة صباحا”.

أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق قذائف فوسفورية على بلدة مارينكا

اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية أنها قامت بإطلاق قذائف فوسفورية على بلدة مارينكا الصغيرة في شرق البلاد مساء أمس الأربعاء، في اليوم ال ٣٧ للحرب الروسية الأوكرانية.
 

الجماعة الإرهابية تحاول إثارة الرأى العام بفيديوهات وأخبار قديمة ومفبركة

حاولت جماعة الإخوان الإرهابية  الأيام الماضية، إثارة الرأي العام عن طريق بث فيديوهات مفبركة وقديمة من خلال القنوات الارهابية التى تمتلكها، وتبث من الخارج.

 نشرت عددا من الأخبار والفيديوهات غير الصحيحة، في إطار محاولتها لزعزعة الاستقرار داخل المجتمع المصري وتهديد أمنه.
 

«الصحة» تمد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى نهاية اليوم الخميس

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم مد الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ليوم واحد،  وبذلك تنتهى اليوم الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢.

 

إعفاء مدير المخابرات العسكرية الفرنسية من منصبه بسبب الملف الأوكرانى

قالت مصادر عسكرية فرنسية في تصريحات لوكالة فرانس برس العالمية انه تم اعفاء مدير المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال إريك فيدو من منصبه على خلفية ما اعتبر تقصيرًا في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.
 

الصحافة العالمية: استخدام «الليزر» ضد لاعبى المنتخب المصرى «مقزز»

وصفت الصحافة العالمية مشاهد خروج المنتخب المصري بعد مباراته ضد السنغال، يوم الثلاثاء الماضي، وسط مضايقات من الجمهور السنغالي سواء بأشعة الليزر أو بالمقذوفات، بالعبثية.
 

مصر روسيا أوكرانيا الإخوان المنتخب المخابرات وزارة الصحة الرأي العام الصحافة الصحافة العالمية

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