الصحافة العالمية: استخدام «الليزر» ضد لاعبي المنتخب المصري «مقزز»

وصفت الصحافة العالمية مشاهد خروج المنتخب المصري بعد مباراته ضد السنغال، أمس الثلاثاء، وسط مضايقات من الجمهور السنغالي سواء بأشعة الليزر أو بالمقذوفات، بـ«العبثية».

كما أكدت أن خسارتين مؤلمتين للنجم محمد صلاح، أمام زميله ساديو ماني ستؤثران على عقده الجديد، وعلى جانب آخر وجه له صديقه الكرواتي ديان لوفرين رسالة عاطفية وطالبه بـ"أن يرفع رأسه".

ووصفت صحيفة ذا صن، البريطانية، مشاهد خروج محمد صلاح وسط حماية رجال الأمن بـ المشهد المقزز وقالت: محمد صلاح تعرض للرمي بمقذوفات من جماهير السنغال بعد الخسارة، وسط مزاعم تعرضه لانتهاكات عنصرية.

فيما علّقت صحيفة ديلي ميل، عن تلك الأحداث مؤكدة أنها صادمة مع إبراز تعرّض قائد منتخب مصر لأشعة الليزر قبل تنفيذ ركلته الحاسمة، وسيل من المقذوفات عقب نهاية المباراة وفوز السنغال.

وعنونت سكاي سبورتس ضربة صلاح الترجيحية بـ «محمد صلاح يضع الكرة في السماء بعد وابل من الليزر»، بينما وصف موقع ليفربول إيكو خروج مصر بـغصة أخرى في قلب محمد صلاح، وقالت صحيفة آس الإسبانية: صلاح بلا كأس عالم.

وأشارت صحيفة ميرور، أن ليلة الثلاثاء ستغير شكل مفاوضات إدارة ليفربول مع صلاح وماني اللذان ينتهي عقدهما مع النادي صيف 2023، وكشفت أن إدارة ليفربول تعي أن صلاح سيطلب راتبًا أكبر من زميله السنغالي، لكنها تريد منح ماني المبلغ الذي يعتقد أنه يستحقه بعدما قاد بلاده لأمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها، وتأهل لكأس العالم على حساب زميله.

وأضافت، أن موسم ماني سيكون مزدحمًا مقارنة بصلاح الذي سيحصل على إجازة في منتصف الموسم المقبل، وأن منح المصري عقدًا جديدًا في تلك الفترة ربما يكون دافعًا جديدًا له، كما كشفت أن انتظار ممثلي ماني لمعرفة ما سيحدث في عقد صلاح الجديد أمر حقيقي.

وتفاعل الكرواتي ديان لوفرين مع خسارة صديقه صلاح لفرصة اللعب في كأس العالم، إذ نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: مو، ارفع رأسك، وكن فخورًا بنفسك وبفريقك، لقد بذلت قصارى جهدك، الله يمتلك خططًا أكبر من أجلك، ابق قويًا.

فيما استضافت صحيفة ذا صن اخصائي طب العيون البر روبرت جوزيفبرج، والذي علق على استخدام أقلام الليزر من قبل جمهور السنغال قائلاً: «نحن نتحدث عن أضرار خطيرة، حتى ولو كان تعرض اللاعبين لهذه الأضواء لفترة قصيرة فقط، إلا أن استخدامها يؤثر بالسلب في اللاعبين، خاصة إذا حاول مشجعو الفرق المنافسة التأثير بهذه الطريقة في الآخرين».

وأضاف جوزيفبرج :«يجب أن يدرك الناس أن هذه ليست ألعاباً فقط، ولكنها تنطوي على خطر كبير. هذه الأضواء تهدد البصر، وهناك عواقب كبيرة وخطر حقيقي جراء استخدامها، ويمكن أن تؤدي إلى ضرر مؤقت وربما دائم على البصر».

وتابع: «لو كنت لاعباً، فإنني بالتأكيد سأكون خائفاً. وأتمنى أن تتحرك السلطات قبل أن يحدث الضرر بالفعل، لأن شبكية العين حساسة للغاية، وليست مستعدة لتحمل الأضواء الشديدة الموجهة مثل الليزر».

وحذّر الطبيب الأمريكي؛ من أن استخدام الليزر يمكن أن يؤدي إلى العمى المؤقت، الرؤية الضبابية، الرؤية المشوشة، وقد لا يعود البصر بالكامل.