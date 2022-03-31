الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تتهم القوات الروسية بإطلاق قذائف فوسفورية على بلدة مارينكا شرق البلاد

زيلنسكي
زيلنسكي

اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بإطلاق قذائف فوسفورية على بلدة مارينكا الصغيرة في شرق البلاد، الأربعاء.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك بافيل كيريلينكو: "استخدم الروس قذائف الفوسفور مرة أخرى اليوم في مارينكا" التي كانت تعدّ عشرة آلاف نسمة قبل بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وأضاف أنه "تم رصد عشرات الحرائق (الناجمة عن هذه القذائف) وسيطر عليها عناصر خدمة حالات الطوارئ الوطنية".

والأسلحة الفسفورية هي أسلحة حارقة يُحظّر استخدامها ضدّ المدنيين، لكن ليس ضدّ الأهداف العسكرية، بموجب اتفاقية تمّ توقيعها عام 1980 في جنيف.

ونفت روسيا في 25 مارس أيّ انتهاك للقانون الدولي بعد أن اتهمتها أوكرانيا مرارًا باستخدام هذه الذخيرة في أثناء الغزو.

وتابع "كيريلينكو": "بلدات جورغيفكا ونوفوكالينوفو وأوتشيريتينو تعرّضت للقصف"، من دون أن يقدم تفاصيل عن الذخائر المستخدمة.

وأكّد أنّه "لم يسقط ضحايا مدنيّون، لكنّ العديد من المنازل تضرّرت".

على صعيد متّصل، استهدفت غارة جوية روسية قرية سلوبوجانسكي في شمال شرق البلاد، ممّا تسبّب بمقتل امرأة وابنها البالغ 11 عامًا، بحسب ما أعلن مكتب المدّعي العام الإقليمي في خاركيف.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة فالنتين ريزنيشنكو، إنّ صواريخ سقطت على مصنع في نوفوموسكوفسك ومستودع نفط في دنيبرو في الشرق، من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

وكان أعلن الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، أنّه لا يصدّق التعهّدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيرًا إلى أنّ قواته تتحضّر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.

وقال "زيلينسكي" في رسالة مصوّرة "نحن لا نصدّق أحدًا، ولا حتّى عبارة جميلة واحدة"، مشيرًا إلى أنّ القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع في شرق البلاد.

وأضاف: "لن نتنازل عن أيّ شيء، سنقاتل من أجل كلّ شبر من أرضنا".

وتعهّدت موسكو التي تقول إنها تريد التركيز على إقليم دونباس، حيث تقع المنطقتان الانفصاليتان دونيتسك ولوجانسك، "الحدّ بشكل جذري من نشاطها العسكري في اتجاه كييف وتشرنيهيف" في شمال البلاد، لكنّ البنتاجون شكّك بصحّة هذا الإعلان الروسي، مؤكّدًا أنّ القصف لا يزال مستمرًا، وأنّ القوات الروسية ليست بصدد تنفيذ انسحاب بل إعادة تموضع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الخميس 31-3-2022

إعفاء مدير المخابرات العسكرية الفرنسية من منصبه بسبب الملف الأوكرانى

منة فضالى تتألق فى أحدث ظهور عبر «إنستجرام»

طرح البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3: «أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام