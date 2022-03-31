الجماعة الإرهابية تحاول إثارة الرأى العام بفيديوهات وأخبار قديمة ومفبركة

حاولت الجماعة الإرهابية على مدار الأيام المنقضية، إثارة الرأي العام والبلبلة من خلال بث فيديوهات مفبركة وقديمة من خلال أذرعها الإعلامية المشبوهة التي تتنفس كذبا، حيث بثت عددا من الأخبار والفيديوهات الغير صحيحة، في إطار محاولتها لزعزعة عملية الاستقرار.

إهمال طبي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان (انتهاكات بحق المعتقلين.. شلل نصفى وإهمال طبى بحق أحد المحكوم عليهم) إدعت خلاله تعرضه لإهمال طبى بمحبسه.

وأكد المصدر أن المذكور مودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل – على ذمة إحدى القضايا ، وقد سبق إجراء عملية جراحية له (إستئصال ورم خبيث بالمثانة) ، ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية له دون ثمة تداعيات.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب والإدعاءات.

كذبة سوء معاملة اللاجئين السودانيين

كما نفى مصدر أمنى صحة ما تُردده إحدى المنظمات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بإتخاذ الإجراءات الأمنية التعسفية وإساءة معاملة اللاجئين السودانيين بالبلاد .

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ، ويأتى ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب والإدعاءات.

حقيقة الإخلال بالأمن في المحافظات

ومن الأخبار المفبركة ما نفاها مصدر أمنى وكان يردده عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى عن وجود أعمال تُخل بالأمن بعدد من المحافظات، ونشر مقاطع فيديو متداولة فى هذا الشأن قديمة وسبق تداولها منذ عدة سنوات.

ويأتى ذلك ضمن ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة لإثارة البلبلة.

حقيقة بيع بضائع المخالفات التموينية في أمان

نكما فى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بعدد من القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من مزاعم بشأن طرح البضائع التى يتم ضبطها فى مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.. مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة.

إدعاء مشاجرة نزلاء داخل مركز الإصلاح

ونفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تعرض أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للإعتداء بالضرب من قِبل نزلاء آخرين داخل محبسه .

وأكداً أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة، ويأتى استمراراً لمحاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام.