الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة بعد منتصف الليل.. أبطال «الاختيار 3» وأزمة راغب علامة وويجز

ويجز
ويجز

تنوعت أخبار بعد منتصف الليل، حيث يبدأ ماراثون العرض الرمضانى لمسلسلات العام الجديد وعلى رأسها مسلسل "الاختيار 3"، بالإضافة إلى أزمة راغب علامة وويجر. 

 

أزمة راغب علامة وويجز

أطلق المطرب راغب علامة عدة تصريحات صحفية أثارت الجدل، حيث أشار إلى أن بعض الأصوات الموجودة على الساحة الغنائية حاليًا يخجل منها، موضحًا: "لا شكل ولا صوت" لكنهم قدروا يفرضوا أنفسهم على الساحة وصنعوا شيئًا من لا شيء، مستطردًا: "معرفش ويجز موصلش عندي لسة".

https://www.dostor.org/4044598

 

أيتن عامر في كوميدي 

أعلنت الفنانة أيتن عامر عن بطولة المسلسل الكوميدي "مكتوب عليا" ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2022، بمشاركة النجوم أكرم حسني وقالت أيتن في تصريحات صحفية لها، إنها تجسد شخصية "روقة" ابنة خالة أكرم حسني، والتي ‏تعشقه وتتمنى الزواج منه، مؤكدة أن الشخصية كوميدية ولكنها تحمل جزءًا من الدراما الإنسانية، ‏خاصة أن أكرم لا يشعر بحبها تجاهه.‏
https://www.dostor.org/4044601

 

تكريم أول طبيب يحصل على براءة اختراع

وأعلنت إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، د. محمد طه طاهر، أخصائي الجراحة العامة ومدير مستشفى الحياة بورفؤاد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد عن  تكريم أول طبيب بهيئة الرعاية الصحية يحصل على براءة اختراع في مجال القسطرة الطبية، وتكريم والدته كـ"أم مثالية" للعاملين بهيئة الرعاية الصحية.

https://www.dostor.org/4044548


فنانون مشاركون في الاختيار

يشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي،  أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

https://www.dostor.org/4044577

 

مستشفيات مدير مستشفى دراما رمضان الرعاية الصحية محافظة بورسعيد كريم عبدالعزيز موسم دراما رمضان

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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