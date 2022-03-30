راغب علامة: «معرفش ويجز موصلش عندى لسه»

كشف الفنان راغب علامة، عن تفاصيل أغنيته الجديدة "ملك الرومانسية" المقرر طرحه قريبًا بعد إجراء بعض التعديلات عليها، وهي من تأليف ناصر الجيل.

وتناول خلال تصريحات له، بعض كلمات أغنيته الجديدة وهي: "مابستسلمش أنا غيرهم عشان في الحب أنا كبيرهم.. وياما اتعلموا مني عشان كده بيقولوا عليا أنا ملك الرومانسية".

وعن رفضه تقديم تتر مسلسلين في رمضان، قال: "بختار على حسب الأغنية والكلمات مش مهم مين نجوم العمل".

وقال عن علاقته بزوجته، إن تقديره لها لا يكون أمام الناس متابعًا:" مش بحاول أعمل بروباجندا.. بوفرلها كل طلباتها وبحققلها أحلامها.. هي مكنتش تحلم بالحاجات اللي عملتها لكن أهم حاجة القناعة وراحة البال.. وأي حاجة تليق بيها وبعائلتنا أنفذها".

وأشار راغب علامة إلى أن بعض الأصوات الموجودة على الساحة الغنائية حاليًا يخجل منها، موضحًا :" لا شكل ولا صوت" لكنهم قدروا يفرضوا أنفسهم على الساحة وصنعوا شيء من لا شيء، مستطردًا:"معرفش ويجز موصلش عندي لسه".