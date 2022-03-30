عقب طرح البرومو الرسمى.. كواليس شخصية خالد الصاوى فى «الاختيار 3»

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل «الاختيار 3»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022.

وظهر خلال البرومو الفنان خالد الصاوي وهو يجسد شخصية الإرهابي «خيرت الشاطر» مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ظهر بطريقة وشكل مقارب للشخصية الأساسية التي يجسدها خلال الأحداث، وبالتفاصيل الظاهرية التي كان يبدو عليها «الشاطر».

وتخطى عدد المشاهدات بمجرد طرح البرومو الرسمي الدعائي التشويقي للمسلسل الـ100 ألف مشاهدة، في أول ربع ساعة منذ طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مسلسل «الاختيار 3»

وحمل المسلسل عددا من الجمل التشويقية وهي: «حقائق تعرض لأول مرة»، و«بلد على حافة الحرب الأهلية»، «كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر».

وظهر في الإعلان الدعائي كل من «أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وأحمد السقا، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وغيرهم.

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وكان دخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق لإنهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار 3» وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة.