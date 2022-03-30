الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022|أيتن عامر: شخصية «مكتوب عليا» خلصتني من كآبة الأدوار التراجيدية

أيتن عامر وأكرم حسني
أيتن عامر وأكرم حسني

تخوض النجمة أيتن عامر بطولة المسلسل الكوميدي "مكتوب عليا" ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2022، بمشاركة النجوم أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا، وعدد آخر من النجوم.‏

وقالت أيتن في تصريحات صحفية لها، أنها تجسد شخصية "روقة" ابنة خالة أكرم حسني، والتي ‏تعشقه وتتمنى الزواج منه، مؤكدة أن الشخصية كوميدية ولكنها تحمل جزءًا من الدراما الإنسانية، ‏خاصة أن أكرم لا يشعر بحبها تجاهه.‏

قالت أيتن عامر إن مسلسل "مكتوب عليا" رغم كونه كوميدي إلا أنه يحمل الكثير من الرسائل ‏الهامة، مُعربًة عن سعادتها بالتعاون مع أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا، إضافة إلى ‏المخرج المبدع خالد الحلفاوي.

وأكدت أيتن عامر أن أحداث المسلسل مليئة بالكوميديا الراقية والمواقف الجاذبة للجمهور، وقالت: ‏‏"سيشاهد الجمهور مبارزة كوميدية بين أبطال العمل في جميع المشاهد والحلقات".

وأشارت إلى أن ‏كواليس التصوير كانت مميزة جدا ويحيطها الحب والضحك طوال الوقت، خاصة أن كل الفنانين ‏المشاركين في العمل يتمتعون بخفة ظل كبيرة في الطبيعي، وهو ما أضفى على أجواء التصوير ‏روح خفيفة بين جميع أفراد العمل، ساهم في التطوير طوال الوقت لخروج المسلسل في أفضل ‏صورة.

وأعرت عامر عن أمنياتها في تحقيق العمل نجاحًا كبيرًا ومردود جماهيري خلال موسم دراما رمضان، ‏وانهت حديثها قائلة: "أجواء مكتوب عليا فصلتني عن حالة الاكتئاب التي عانيت منها بسبب ‏الأدوار التراجيدية مؤخرا".‏

ومن جانبه قال مخرج العمل خالد الحلفاوي في تصريحات له إن يفضل في مسيرته تقديم أعمالا كوميدية، مشيرا أن الكوميديا محببة لقلبه ويستهويه التحديات الصعبة للكوميديا في الدراما.

وأضاف أن مسلسل "مكتوب عليا" يتميز عن مسلسل"الوصية" الكوميدي الذي أخرجه سابقا للنجم أكرم حسني، بفكرته الجديدة التي ستدفع الجمهور لمشاهدتها، وتحتوي على مضمون يدعو المشاهدين للتأمل في الحياة بخلاف كونه مسلسل كوميدي.

وأعرب “الحلفاوي” عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل “مكتوب عليا”، مشيرًا إلى أنه سبق له التعاون مع أغلبهم في مسلسلات "الوصية" و"حلوة الدنيا سكر".

ويعرض مسلسل مكتوب عليا حصريا عبر قناة DMC الفضائية ويشارك في بطولته كل من:

  • النجم أكرم حسني
  • عمرو عبد الجليل
  • آيتن عامر
  • هنادي مهنا
  • حنان سليمان
  • إسماعيل فرغلي
  • عزة لبيب
  • محمد طعيمة
  • محمود السيسي
  • هلا رشا
  • تأليف إيهاب بليبل
  • إخراج خالد الحلفاوي
عمال الضحك أيتن عامر أكرم حسني مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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