الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الوجه الإيجابى لفنجان القهوة.. يقلل الإصابة بأمراض القلب ويعزز الجهاز الهضمى

القهوة
القهوة

قد يكون فنجان القهوة القوي بداية أساسية ليومك، لكن الفوائد يمكن أن تتجاوز مجرد تأثير الانتعاش، تشير الأبحاث إلى أن من يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بعدد من الحالات الخطيرة مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض الكبد الدهنية، وبعض أنواع السرطان.

ونُشرت دراسة مؤخرًا لمدة عشر سنوات، أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة لأي سبب، في حين أن الفوائد مرتبطة بشكل أساسي بالقهوة المطحونة، إلا أن هناك بعض الفوائد أيضًا للقهوة سريعة التحضير، وفقًا لما ذكره " JAMA Internal Medicine" الطبي.

ووجدت دراسة حديثة، أن كل فنجان قهوة إضافي يومي مرتبط بانخفاض خطر حدوث أي مشكلة في نظم القلب بنسبة 3%، حسبما ذكرت مجلة JAMA Internal Medicine.

لكن لا يزال بإمكانك الحصول على الكثير منه، تقول الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء، إن تناول 400 مجم من الكافيين يوميًا ، أي ما يعادل أربعة أكواب من القهوة، جيد بالنسبة لمعظم البالغين.

لكن الحساسية الفردية للكافيين تختلف، يمكن لبعض الناس تحمل ستة أكواب أو أكثر يوميًا بشكل جيد جدًا ، ويشعر البعض الآخر بالتوتر بعد تناول كوب أو اثنين، يُنصح النساء الحوامل بالالتزام بـ 200 مجم من الكافيين يوميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حيث تم ربط الكافيين المفرط بانخفاض الوزن عند الولادة.

يقلل الإصابة بأمراض القلب ويعزز الجهاز الهضمي

وأوضح الخبراء، أن التأثير الصحي للقهوة جيد، حيث إنه يعزز اليقظة ويساعد على حركة الأمعاء الأمر الذي يساهم في التصدي لمشكلة الإمساك وتقلصات القولون.

وأشار الباحثون، إلى أن 100 ملم أو نحو ذلك من الكافيين في كوب واحد من القهوة القوية يعزز اليقظة عن طريق منع عمل الأدينوزين مؤقتًا ، وهو مادة كيميائية ترسل إشارات للجسم ليصاب بالنعاس.

وفي دراسة عام 2012 نُشرت في مجلة Psychopharmacology، ساعد فنجان قهوة واحد في منتصف جلسة لمدة أربع ساعات من محاكاة القيادة على الطريق السريع السائقين على الشعور بالتعب أقل، وخفض الكمية التي يتنقلونها على الطريق وساعدهم على الحفاظ على السرعة الثابتة.

القلب منظمة الصحة العالمية فنجان قهوة أمراض الكبد مرض السكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

تعرف على أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

طرح البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3: «أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر»

الجماعة الإرهابية تحاول إثارة الرأى العام بفيديوهات وأخبار قديمة ومفبركة

«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل ذروة ارتفاعها أول أيام رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام