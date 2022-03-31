الوجه الإيجابى لفنجان القهوة.. يقلل الإصابة بأمراض القلب ويعزز الجهاز الهضمى

قد يكون فنجان القهوة القوي بداية أساسية ليومك، لكن الفوائد يمكن أن تتجاوز مجرد تأثير الانتعاش، تشير الأبحاث إلى أن من يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بعدد من الحالات الخطيرة مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض الكبد الدهنية، وبعض أنواع السرطان.

ونُشرت دراسة مؤخرًا لمدة عشر سنوات، أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة لأي سبب، في حين أن الفوائد مرتبطة بشكل أساسي بالقهوة المطحونة، إلا أن هناك بعض الفوائد أيضًا للقهوة سريعة التحضير، وفقًا لما ذكره " JAMA Internal Medicine" الطبي.

ووجدت دراسة حديثة، أن كل فنجان قهوة إضافي يومي مرتبط بانخفاض خطر حدوث أي مشكلة في نظم القلب بنسبة 3%، حسبما ذكرت مجلة JAMA Internal Medicine.

لكن لا يزال بإمكانك الحصول على الكثير منه، تقول الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء، إن تناول 400 مجم من الكافيين يوميًا ، أي ما يعادل أربعة أكواب من القهوة، جيد بالنسبة لمعظم البالغين.

لكن الحساسية الفردية للكافيين تختلف، يمكن لبعض الناس تحمل ستة أكواب أو أكثر يوميًا بشكل جيد جدًا ، ويشعر البعض الآخر بالتوتر بعد تناول كوب أو اثنين، يُنصح النساء الحوامل بالالتزام بـ 200 مجم من الكافيين يوميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حيث تم ربط الكافيين المفرط بانخفاض الوزن عند الولادة.

يقلل الإصابة بأمراض القلب ويعزز الجهاز الهضمي

وأوضح الخبراء، أن التأثير الصحي للقهوة جيد، حيث إنه يعزز اليقظة ويساعد على حركة الأمعاء الأمر الذي يساهم في التصدي لمشكلة الإمساك وتقلصات القولون.

وأشار الباحثون، إلى أن 100 ملم أو نحو ذلك من الكافيين في كوب واحد من القهوة القوية يعزز اليقظة عن طريق منع عمل الأدينوزين مؤقتًا ، وهو مادة كيميائية ترسل إشارات للجسم ليصاب بالنعاس.

وفي دراسة عام 2012 نُشرت في مجلة Psychopharmacology، ساعد فنجان قهوة واحد في منتصف جلسة لمدة أربع ساعات من محاكاة القيادة على الطريق السريع السائقين على الشعور بالتعب أقل، وخفض الكمية التي يتنقلونها على الطريق وساعدهم على الحفاظ على السرعة الثابتة.