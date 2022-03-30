عبير موسى: من حق التونسيين الفرح فى حل البرلمان والخروج المذل للإخوان

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء، أنه من حق التونسيين الفرح في حل البرلمان والخروج المذل لتنظيم الإخوان.

وقالت «موسى» في تصريحاتها، إن برلمان تنظيم الإخوان في تونس تم حله، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.

وأوضحت النائبة في البرلمان المنحل أنهم متمسكون بالنظام الجمهوري وطالبوا بمحاسبة تنظيم الإخوان، مشيرة إلى أن تنظيم الإخوان في تونس تسبب في إفلاس البلاد، مشددة على أن حزبها كان من الأوائل ممن طالبوا بسحب الثقة عن راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل رئيس حركة النهضة الإخوانية.

وكان أعلن قيس سعيد، الأربعاء، عن حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفًا الجلسة البرلمانية، التي عقدت اليوم، بـ"محاولة انقلاب فاشلة".

وقال سعيد، إن هؤلاء كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة وإن ما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة.

وأضاف أنه تحدث إلى وزيرة العدل "لتقوم النيابة العمومية بدورها"، مشيرًا إلى أنه مسئول عن الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن يترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن يتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج.

وأوضح الرئيس التونسي أن "لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم.. ما يفعلونه اليوم هو هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة".

وأضاف: "لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسئولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج".

كما وجّه الرئيس التونسي وزيرة العدل بملاحقة هؤلاء النواب قضائيًا.