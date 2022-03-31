مفروشات وسلع رمضانية بمعرض «هيئة تحكيم القطن» بالإسكندرية (فيديو)

مفروشات وسلع رمضانية، وملابس وأجهزة كهربائية، والعديد من المعروضات، شهدها معرض الهيئة العامة لاختبارات وتحكيم القطن، بمحافظة الإسكندرية، والذي بدأ مع استقبال شهر مارس، وينتهي في الأول من إبريل، بمناسبة يوم المرأة، واستقبال شهر رمضان المبارك.

وتميزت المعروضات بالكثير من السلع بتخفيضات لرواد المعرض، بالتزامن مع احتفالات شهر مارس من عيد الأم ويوم المرأة والشهر الكريم، تحت إشراف لجنة المرأة بالهيئة.

وقالت الدكتورة إيمان بطيشة، رئيس لجنة المرأة في الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن المعرض بمناسبة يوم المرأة واستقبال شهر رمضان المبارك، وهو معرض للعاملين بالهيئة، وتم تنسيقه من خلال لجنة المرأة بالهيئة.

وأضافت لـ« الدستور»، أن الهيئة تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وفي إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة وتمكينها، والدور التي تلعبه المرأة، تتم جميع الأنشطة بالهيئة من خلال لجنة المرأة التابعة لوحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالوزارة.

واوضحت أن لجنة المرأة بالهيئة تقوم بتنظيم ندوات ثقافية ودينية، فضلًا عن المعارض التي تنظمها الهيئة، وتكريم الأمهات المثاليات وأيضًا الأب المثالي على مستوى الهيئة.

وتابعت أن المعرض يشمل العديد من المناسبات، منها عيد الأم، ويوم المرأة، واستقبال شهر رمضان المبارك، حيث يضم المعرض قسم المفروشات، ومعروضات مختلفة سواء أجهزة أو ملابس، والمنتجات النوبية، والسلع الرمضانية سواءً في زينة رمضان واشغال الهاند ميد، أو البلح والياميش، وذلك من أجل تقديم خصومات وعروض للعاملين، بالهيئة.

وتحدث أعضاء لجنة المرأة بالهيئة عن الأنشطة المختلفة التي تخدم العاملين والتي منها تشكيل الندوات بشكل مستمر، والتعاون مع المنطقة الأزهرية في تلك الندوات من خلال الشيوخ والواعظات، كما تم إلقاء الضوء على التعاون مع صندوق الزمالة بالهيئة لتوفير المنتجات والمعروضات للعاملين بنظام التقسيط.

كما تطرق الأعضاء لدور اللجنة في القطاع الصحي، والتعاون المثمر مع وزارة الصحة، في المجال الطبي بصفة عامة، كما تم توفير جرعات للتطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين، فضلًا عن الحرض على تنظيم الفاعليات الخاصة بالكشف المبكر على سرطان الثدي او الأمراض المزمن.

ولفت أعضاء اللجنة أنه بخلاف ذلك تم إدخال افكار جديدة وإتاحة الفرصة لها من الإدارة ومنها تنمية الموارد البشرية، منها إدارة الضغوط، ومهارات الإتصال وغيرها لرفع كفاءة العاملين، مؤكدين أن هذا التعاون بين أفراد اللجنة هدفه هو تعريف العاملين ومشاركتهم في الفعاليات التي تنظمها لجنة المرأة بالهيئة من أجلهم.

ومن جانبه، قال المهندس محمد خضر رئيس الهيئة لـ« الدستور»، إن وزيرة التجارة والصناعة تولي أهتمامًا كبيرا بيوم المرأة، حيث يتواجد لجنة بالوزارة تهتم بشئون المرأة، في إطار تكليفات القيادة السياسية.

وأضاف أن الهيئة يتواجد بها لجنة للمرأة، تعمل في عدة اتجاهات وليس احتفالات فقط، بل تراعي المرأة صحيًا، من خلال التعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الثقافي من خلال الندوات الثقافية والدينية، سواءً في المناسبات أو غير ذلك، فضلًا عن الدورات والتدريب في النواحي الإشرافية والإدارية والموارد البشرية.

وأوضح أنه يتم تنظيم في يوم المرأة العالمي، وعيد الأم، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات، من خلال بعض الهدايا الرمزية وشهادات التقدير، حيث تم هذا العام ترشيح 6 أمهات مثاليات يمثلن جميع قطاعات الهيئة المختلفة، فضلًا عن الأب المثالي ضمن المكرمين هذا العام، وهو ما يحقق مردود قوي في العمل.



لجنة المرأة بالهيئة

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المعرض

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المهندس محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن