الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة اللبنانية: لا خيار أمام لبنان سوى التعاون مع صندوق النقد

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى تضافر كل الجهود لوقف الانهيار في البلاد والتركيز على إنقاذ لبنان والتعاون مع صندوق النقد الدولي، معتبرًا أنه لا خيار أمام الدولة اللبنانية سوى التعاون مع الصندوق.

أضاف ميقاتي، في كلمته بجلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم بقصر الرئاسة بعبدا، أن الحكومة تدرك منذ تسلمها المسئولية حجم التحديات التي تواجهها، مشددًا على أن المسئوليات جسام لوقف الانهيار الحاصل في البلد.
وجدد التأكيد على وجوب التوقف عن المناكفات والمواقف الانتخابية والتعاون بين الجميع في الحكومة ومجلس النواب وكل أطياف المجتمع اللبناني والقيادات لتمرير هذه المرحلة الصعبة.

واستنكر ميقاتي ما وصفه باتباع نهج المعارضة والموالاة ومهاجمة الحكومة، في وقت مطلوب تضافر جهود الجميع في هذه الأزمة الصعبة.

وقال ميقاتي إن المجتمع الدولي كله مساند للبنان ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، موضحًا أن مديرة صندوق النقد الدولي كانت أكثر من متعاونة وأثنت على حسن دراية فريق العمل الذي يتفاوض مع الصندوق، وأكدت استعدادها للتعاون ولدعم لبنان، وتمنت الإسراع في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة لإقراره بأسرع وقت من قبل مجلس إدارة الصندوق.

وشدد ميقاتي على الحرص على حماية الناس والنهوض بالاقتصاد اللبناني في الوقت الذي يشن البعض هجومًا على الحكومة لأهداف انتخابية، على حد وصفه، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن.

أوضح أن لبنان في انتظار إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد على أن تكون الأسابيع الفاصلة عن موعد الانتخابات مناسبة أيضًا لإطلاق المناقصة المطلوبة للكهرباء، إضافة لإنجاز المهمة الأساسية وهى إجراء الانتخابات في موعدها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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