الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بن زايد وزيلينسكي يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

بن زايد وزيلينسكي
بن زايد وزيلينسكي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم اتصالاً هاتفياً من فلوديمير زيلينسكي رئيس  أوكرانيا ، بحثا خلاله تطورات الأزمة الأوكرانية ومستجدات مسار المفاوضات الجارية بشأنها، وذلك في إطار اتصالات الشيخ محمد بن زايد مع قادة الدول الصديقة بشأن التطورات على الساحة الأوكرانية والجهود المبذولة لتسوية الأزمة.

واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،من الرئيس الأوكراني على آخر التطورات الجارية، مؤكداً أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم ودعم الحلول والتسويات السلمية لاحتواء الأزمة وتداعياتها على مختلف المستويات وعودة السلام والاستقرار إلى أوكرانيا ..مشدداً على أولوية ضمان سلامة المدنيين وأمنهم، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الدول والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتضررين من الأزمة.

كما أكد  دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع المساعي السلمية والمبادرات التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية من خلال الحوار والمفاوضات التي تعد الوسيلة الأمثل لحل الخلافات والأزمات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

من جانبه أعرب الرئيس زيلينسكي عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات لتسهيل إجراءات الرعايا الأوكرانيين في الدولة وتيسير دخولهم إلى أراضيها واستضافتهم منذ اندلاع الأزمة ..إضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها إلى المتضررين من الأزمة.

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وائل لطفي

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