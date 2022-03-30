«رياضة النواب» تستدعي اتحاد الكرة لمناقشة كواليس الخروج من تصفيات كأس العالم

طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، الحكومة بوضع استراتيجية جديدة للنهوض بالرياضة المصرية في مختلف الألعاب خاصة كرة القدم، وذلك بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، وضياع حلم الصعود للمونديال .

وأعرب "حسين" على هامش اجتماع لجنة الشباب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، عن أسفه لخروج المنتخب الوطني، والذي تسبب في حالة من غضب الجماهير بعد أن عاشت ليلة حزينة أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن لجنة الشباب تسعى دائما الى دعم الرياضة المصرية، بالاضافة الي دورها في مراقبة الجهات المعنية بذلك الشأن ومحاسبتها حال حدوث تقصير.

وأشار رئيس لجنة الشباب، الي أن اللجنة طالبت مرارا وتكرارا بوضع استراتيجية واضحة لتطوير الرياضة المصرية خاصة كرة القدم والتي تمثل أهمية كبيرة لكل فئات الشعب المصري وللاسف الي الآن لا نري خطه واضحه ولا استراتيجيه معلنه للتطوير .

وأكد أن اللجنة طالبت من قبل، بقيام الوزارة بدورها في هذا الشأن والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لوضع استراتيجية كاملة للنهوض بالرياضة لا تتغير بتغير الأفراد ولكن تضع نصب اعينها ان تحتل مصر المكانة التي تليق بها في مختلف الرياضات وخاصة كرة القدم.

وكشف أن اللجنة تستدعي رئيس اتحاد الكرة للاستماع للوقوف على اسباب خروج المنتخب والاستماع الي خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات القومية، لافتا إلى أن خروج المنتخب الوطني ليس وليد الأمس ولكنه نتيجة طبيعية لحالة من عدم التخطيط وعدم وضوح الرؤيه التي تعيشها المنظومة الرياضية

وأوضح اننا برغم مطالبتنا المتكررة في اللجنه لم نشهد حراك حقيقي من قبل القائمين علي المنظومة الرياضية ، لوضع برامج واستيراتيجيات طويلة الأمد تساهم في النهوض بالرياضات المختلفه وخاصه كرة القدم حتي تستعيد مصر مكانتها كواحدة من أقوي الفرق في القارة السمراء .

وفيما يخص التصرفات التي شاهدها العالم كله في مباراة السنغال، دعا رئيس اللجنة اتحاد الكرة للتحرك بالشكوى الي الاتحاد الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تم وما رصدته جميع وسائل الإعلام.

ودعا ايضا الدكتور حسن مصطفي بحكم منصبه الي التحرك من خلال اللجنه الأوليمبية الدولية والمهندس هاني أبو ريدة بحكم منصبه في الاتحاد الدولي ومطالبته بالتحقيق في الوقائع التي حدثت خلال مباراة مصر والسنغال خاصة أن الكثير من الأحداث المشابهة وقعت في مناسبات مماثلة وتسببت في إعادة مباراة وتوقيع عقوبات علي الدول المضيفة.