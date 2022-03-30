الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض مسلسل «House of Dragons» المشتق من صراع العروش

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نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد عرض مسلسل “House of Dragons” المشتق من مسلسل صراع العروش، حيث حددت منصة HBO Max وهي الناقل الحصري لمسلسل " House of Dragons" المقرر انطلاق عرضه للجمهور في شهر أغسطس 2022.

موعد عرض مسلسل House of Dragons المشتق من صراع العروش

العمل ينطلق رسميًا في 21 أغسطس من العام الجاري، وقد انطلق تصويره في موسم الربيع من العام الماضي.

المسلسل مقتبس من كتاب تاريخ “Fire & Blood”، و تدور أحداثه قبل 200 عام من أحداث Game of Thrones، سيركز العرض على حدث سيئ السمعة في تاريخ ويستروس يُعرف باسم Dance of the Dragons، وهذه حرب أهلية دارت بين الأشقاء إيجون الثاني و رينيرا على العرش بعد وفاة والدهم فيزريز الأول، والحرب بين كل من ويستروس ضد نفسها ، مع منازل أخرى مثل ستاركس ولانيستر التي انضمت إلى كلا الجانبين.

وبشكل آخر، يتناول العمل حرب أهلية بين الفصائل المتنافسة في الأسرة حول من سيرث العرش الحديدي بعد الملك “Viserys I Targaryen” ، يمهد الصراع الطريق لانهيار “House Targaryen” في نهاية المطاف، وفقدان العديد من أقوى أصول العائلة ، التنانين التي أعطتهم. سمعتهم المخيفة والنارية.

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تدور أحداث مسلسل House of the Dragon عن عائلة التارجارين قبل مائتي عام من أحداث مسلسل صراع العروش, ويؤرخ بداية نهاية آل تارجارين والأحداث التي أدت إلى حرب آل تارجاريَن الأهلية، والمعروفة باسم «رقصة التنانين».

المسلسل من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، سونويا ميزونو، فابيان فرانكل وريس إيفانز تو نجمة، ومن بين أعضاء فريق العمل الإضافيين ميلي ألكوك ، بيثاني أنتونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت ، رايان كور ، توم جلين كارني ، جيفرسون هول ، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون ، جون ماكميلان ، جراهام ماك تافيش ، إيوان ميتشل ، ثيو نيت ، ماثيو نيدهام ، بيل باترسون ، فيا سابان ، جافين سبوكس ، وسافانا ستاين.

House of Dragons Game of Throne HBO صراع العروش مسلسل صراع العروش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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