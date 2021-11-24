هنيدي عن المشاهد العارية لـ إيميليا كلارك: «مدام في سياق الدراما يبقى سو وات»

اعتاد النجم محمد هنيدي دائما التعليق بسخرية على العديد من الموضوعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واشتهر بتعليقاته الكوميدية التي تلاقي إعجاب الملايين من جمهوره.

وعلق النجم محمد هنيدي على تصريح النجمة العالمية إيميليا كلارك صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة بالمسلسل الشهير Game of thrones بأنها تشعر بالندم الشديد لأداء المشاهد العارية التي جسدتها في المسلسل وأنها تعرضت لضغوط نفسية بسبب تلك المشاهد.

وقام محمد هنيدي بالتعليق على هذا التصريح الذي نشرته إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك” قائلا: “مدام في سياق الدراما يبقى سو وات”.

وكانت النجمة العالمية إيميليا كلارك قد صرحت من قبل أن مشاهد العري في مسلسل Game of thrones لم تكن على علم بها عندما وافقت على المشاركة في أحداث المسلسل كأحد أبطاله مشيرة إلى إنها تفائجت بعد التعاقد بأن هناك مشاهد جنسية وعري في المسلسل مؤكدة إلى إنها تعرضت لضغط نفسي شديد بسبب تلك المشاهد مما أضطرت إلى تصويرها وهي تحت تأثير الكحوليات لتتجاوز البكاء الشديد الذى كانت تتعرض له.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش.