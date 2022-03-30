الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«شبورة ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

طقس
طقس

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ومع بداية شهر رمضان.  
 
وقال "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس مائل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، شديد الحرارة على شمال الصعيد.
وأشار شاهين إلى أن غدًا الخميس وفي الصباح الباكر ستشهد الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى  والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة لوجود شبورة مائية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك -أيضًا- لوجود نشاط في حالة الرياح على بعض الأماكن في مختلف محافظات الجمهورية.

الخميس:  

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة
 
 الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 13 درجات
 
مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة
 
سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجات
 
 قنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات
 
أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة
 
سانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 15

حالة الطقس المواطنين درجات الحرارة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشرقية

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