الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد العمل في رمضان 2022 في الجهاز الاداري في الدولة

رمضان
رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن اول ايام رمضان لذالك يتابع العاملين بالدولة مواعيد العمل في رمضان 2022 وساعات العمل  خلال شهر رمضان المبارك بهدف التنسيق وترتيب اولويات العاملين في الجهاز الاداري في الدولة بالقطاعي العام والخاص.

تفاصيل مواعيد العمل في رمضان 2022

لذلك احتل عنوان هذه مواعيد العمل في رمضان 2022 العناويين الاكثر بحثا علي محرك البحث الاجتماعي “جوجل”.

تختلف مواعيد العمل في  رمضان عن مواعيد العمل في الرسمية بعض الوظائف خاصة القطاع الحكومي وذلك حسب قانون العمل المصري الخاص بتنظيم شئون العاملين

لذلك تعمل الحكومة المصرية كل عام هجري علي  تخفيض ساعات العمل للعاملين حتي يتمكنوا من إنهاء مهاهم الوظيفية خلال ساعات العمل المقررة دزوه التقصير

خاصة ان هناك عدد كبير من موظفي الهيئات والوزرات الحكومية تختلف مواعيدهم الرسمية في  العمل مثل   الهيئات والشركات والبنوك،وغيرها من المصالح العامة في الدولة
 

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مواعيد العمل الرسمية في رمضان 2022

تستعرض «الدستور» خلال تلك السطور تفاصيل مواعيد وساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك 2022..

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق،عن مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية  خلال رمضان 2022، حيث تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتنتهي في تمام الساعة 2 مساءً حتى نهاية الشهر المبارك.

أما فيما يتعلق بساعات العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان  فتم تقيل ساعة فقط ليصبح ساعات العمل 7 ساعات بدلا من 8 وذلك وفقا لظروف العمل وذلك بسبب عدم وجود أي مادة  في القانون تحدد عدد ساعات العمل في المنشآت الخاصة خلال الشهر الكريم، فيما يحرص أصحاب المنشات  علي تقليص عدد ساعات العمل بها  خلال شهر رمضان المبارك لتصبح 7 ساعات بدلًا من 8 ساعات حسب ظروف العمل وقوانين الشركة التي يعمل بها الموظف

مواعيد العمل في رمضان أول أيام رمضان شهر رمضان المبارك ساعات العمل في المنشآت الخاصة مواعيد العمل في رمضان 2022

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