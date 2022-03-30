موضوعات خطب شهر رمضان المبارك 1443

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات خطب الجمعة، في شهر رمضان المبارك 1443هـ، وحددت موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان" كيف نستقبل الشهر الكريم"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ولا يزيد وقت الخطبتين الأولى والثانية عن 10 دقائق.

موضوعات خطب شهر رمضان 1443

وحددت وزارة الأوقاف عناوين موضوعات خطب الجمعة، في شهر رمضان المبارك، 1443هـ ، وهي كما يلي..

- الجمعة الأولى : 8/ 4/ 2022م الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصوم.

- الجمعة الثانية : 15/ 4/ 2022م رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات.

- الجمعة الثالثة : 22/ 4/ 2022م العشر الأواخر من رمضان وواقعنا المعاصر.

- الجمعة الرابعة : 29/ 4/ 2022م حسن الخاتمة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وقالت وزارة الأوقاف إن شهر رمضان المبارك حافل بالنفحات الربانية والمنح الإلهية، فهو خير الشهور، وفيه خير الليالي، ونزل فيه خير كتاب من رب العالمين، والمسلمون في شتى بقاع الدنيا في شرف استقبال ذلك الضيف الكريم باغتنام أيامه الفاضلة، ولياليه العامرة، وثوابه غير المحدود؛ حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ): إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ).

وأضافت أن شهر رمضان شهر الجدّ والاجتهاد والعمل، وليس شهر الخمول والكسل، وتعطيل مصالح الناس، فلا تعارض بين الاجتهاد في العبادة في شهر رمضان ، وبين الاجتهاد في العمل وعمارة الدنيا وإصلاحها، حيث يقول سبحانه في شأن صلاة الجمعة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، وكان سفيانُ الثوريّ (رحمه الله) يمُرُّ ببعض الناس وهم جلوسٌ بالمسجدِ الحرام، فيقول: ما يُجلِسُكم؟ قالوا: فما نصنَع؟! قال: اطلُبوا من فضلِ الله، ولا تكونوا عيالًا على المسلمين.