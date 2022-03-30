الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مواعيد أتوبيسات النقل العام بمحافظة القاهرة في شهر رمضان

أتوبيسات النقل العام
أتوبيسات النقل العام

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بالتنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية خاصة خلال شهر رمضان الكريم مع تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصًا على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة. 

مواعيد أتوبيسات النقل العام في رمضان

وأشار اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام إلى أنه سوف يتم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في هيئة النقل العام بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم حيث كانت مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة في الأيام العادية تكون اعتباراً من الساعة 5.30 صباحاً على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحاً ونظراً لتأخر المواعيد الرسمية بمختلف المصالح والأعمال خلال الشهر الكريم فإنه سوف يتم خروج 50%  من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حالياً الساعة( 5.30 ) صباحاً ويستمر خروج باقي الأسطول (50%) تدريجيا حتى الساعة ( 8.30) صباحاً وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية  وهو ما سيسهم فى مواجهة ذروة الصباح والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم .

وأكد رئيس هيئة النقل العام استمرار عمل هذه السيارات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار حيث أنها تعمل في حدود (10) ساعات متواصلة لتغطي فترة ذروة ما قبل الإفطار وبالنسبة للفترة ما بعد الإفطار حيث يلجأ الكثير من المواطنين خلال هذا الشهر الكريم لزيارة الأماكن الدينية  مثل مناطق ( السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الشافعي – الإمام الليثى– الأزهر الشريف - مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو ..) فإنه سيتم مد ساعات العمل لمجموعة من الخطوط لوسائل النقل العام المختلفة والتي تخدم هذه المناطق بحيث يكون آخر قيام منها بعد منتصف الليل وأن تكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحاً.

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خدمة ليلية  خلال شهر رمضان 

وبالنسبة للخدمة الليلية ستقوم الهيئة بتشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم  لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري وتبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم. 

وأضاف رئيس هيئة النقل العام  أنه بالنسبة للنقل الجماعي سيتم مد سهر عدد من خطوط الميني باص الخاصة بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة  وهو ما يمثل نسبة حوالي ( 65%) من إجمالي عدد خطوط النقل الجماعي العاملة بالمشروع.

علماً بأن هذا العدد من خطوط هذه الوسائل مجتمعة (هيئة / نقل جماعي ) يحقق الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.

 وأكد رئيس هيئة النقل العام وجود مسؤولين من الهيئة بعد مواعيد العمل الرسمية بغرفة العمليات الرئيسية بمبنى رئاسة الهيئة بمدينة نصر والتي تقوم بمتابعة التشغيل خلال ساعات التشغيل اليومية ومكاتب وغرف الطوارئ الفرعية الموجودة بالإدارات المركزية للتشغيل والتي تنتشر جغرافياً في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى ومجهزة بجميع التجهيزات اللازمة ( اوناش – سيارات نجدة أعطال – عمال من مختلف التخصصات ) لمواجهة أي طوارئ بالإضافة إلى غرف العمليات الأخرى المتواجدة في محطات عبد المنعم رياض وأحمد حلمي والعتبة وتتم كافة هذه الإجراءات السابقة لضمان انتظام التشغيل خلال ورديتي العمل الصباحية والمسائية لتحقيق انتقالات الركاب بسهولة ويسر في هذا الشهر الكريم على الوجه الأكمل بالكفاءة المطلوبة.

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