«علوم سوهاج» تنظم زيارة طلابية لجهاز تنمية المشروعات بالكوثر

نظمت كلية العلوم بجامعة سوهاج، زيارة طلابية إلى فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وعدد من المشروعات الممولة بالمنطقة الصناعية بالكوثر، بحضور كلا من الدكتور علاء يسرى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأسامة عبدالرحمن نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج ومدرب معتمد من ريادة الأعمال، والدكتور مصطفى رضوان أستاذ مساعد الجيولوجيا البيئية بقسم الجيولوجيا، والدكتورة نجلاء يوسف أستاذ مساعد بالبيئة النباتية بقسم النبات بكلية العلوم بالجامعة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الزيارة جاءت ضمن الفعاليات التي تنفذ طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والجهاز، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية والمنافسة في سوق العمل.

وأوضح الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، أن الزيارة شملت التعريف بالخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات، من خدمات تدريبية وتأهيلية، ودعم وتسويق المشروعات الإبتكارية القابلة للتنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المشروعات الممولة من الجهاز مثل مصنعي الأسمدة والأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بالكوثر.

وأشاد الدكتور علاء يسرى، بالتعاون المثمر والمتميز بين الجامعة والجهاز، والذي يساهم في دعم ورعاية الإبداع والابتكار لدى الطلاب، وفتح آفاق واسعة أمامهم لإقامة وتنفيذ المشروعات بشكل فعال وناجح، موجهاً شكره للمحاسب نادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز، وعبدالرحيم عثمان نائب المدير، وأسامة عبد الحميد نائب المدير ومدرب معتمد من الجهاز، وذلك لحسن وحفاوة الاستقبال.

الجدير بالذكر أن الزيارة ضمت ٣٥ طالب وطالبة بالفرقتين الثالثة والرابعة بحضور كلا من الدكتور علاء يسرى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، و أسامة عبدالرحمن نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج ومدرب معتمد من ريادة الأعمال، والدكتور مصطفى رضوان أستاذ مساعد الجيولوجيا البيئية بقسم الجيولوجيا، والدكتورة نجلاء يوسف أستاذ مساعد بالبيئة النباتية بقسم النبات بكلية العلوم بالجامعة..