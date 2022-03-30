التحفظ على 3.9 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 3915 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات أو فواتير دالة على الملكية داخل ثلاجة بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن ثلاجة تجميد بالإسكندرية لقيامه بحيازة كميات من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد طرحها للبيع لجمهور المستهلكين مما تشكل خطراً على صحة المواطنين.

وتمت مداهمة الثلاجة والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 3915 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات أو فواتير دالة على الملكية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، قبل ترويجها بالأسواق مما يعد خطرا على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.