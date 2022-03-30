تايلاند تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، تسجيل 21 ألفا و678 حالة إصابة و78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن العدد الإجمالي لحالات إصابات كورونا ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و578 ألفا و389 حالة إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 24 ألفا و958 حالة.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 3 ملايين و305 آلاف و286 حالة حتى الآن بعد تسجيل تعافي 27 ألفا و183 حالة خلال الساعات الماضية.

وقامت تايلاند بتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بالجرعة الكاملة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد.