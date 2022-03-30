الصين تسجل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، يوم الأربعاء أن البر الرئيسي سجل 1629 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء مقابل 1293 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن 1565 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1228 في اليوم السابق.



وسجلت الصين 7196 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 5758 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الثلاثاء 147437 إصابة مؤكدة ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.