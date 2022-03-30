الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، يوم الأربعاء أن البر الرئيسي سجل 1629 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء مقابل 1293 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة إن 1565 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1228 في اليوم السابق.
 

وسجلت الصين 7196 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 5758 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الثلاثاء 147437 إصابة مؤكدة ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.

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