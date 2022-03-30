الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفيدرالى الأمريكى: قراصنة حاولوا اختراق البريد الإلكترونى لمسؤولى الانتخابات

قراصنة
قراصنة

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن قراصنة حاولوا اختراق حسابات البريد الإلكتروني لمسؤولي الانتخابات في 9 ولايات من البلاد.

 

وأوضح المكتب أن القراصنة أرسلوا رسائل إلى المسؤولين تحمل روابط ضارة، مشيرا إلى أنه تمت إعادة توجيه المستخدمين إلى موقع يطلب أسماءهم ورموز المرور الخاصة بهم.

 

ولفت إلى أنه تم إرسال إحدى الروابط من حساب لمسؤول حكومي تم اختراقه.

 

وأضاف أن الرسائل وصلت إلى مسؤولي الانتخابات في 9 ولايات مختلفة.

 

ولم يشر المكتب بإصبع الاتهام إلى الجهة التي تقف وراء هذه العملية، إلا أنه أوضح أن مثل هذه الأعمال تنشط قبل انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب والحكام المزمعة في نوفمبر.

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