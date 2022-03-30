الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو لواشنطن: كان عليكم أن تبذلوا جهدا أكبر فى مفاوضات الضمانات الأمنية

دميتري بوليانسكي
دميتري بوليانسكي

قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لنائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، إن واشنطن لم تبذل الجهود المطلوبة في مفاوضاتها مع موسكو حول الضمانات الأمنية.

 

واتهمت شيرمان خلال اجتماع لمجلس الأمن روسيا بـ"العدوان" على أوكرانيا، وقالت: "كنت على اتصال مباشر مع الشركاء الروس من أجل إيجاد حل سلمي، ومراعاة مخاوف روسيا".

 

وأضافت أنها قدمت "مقترحات كثيرة لإزالة القلق. وقدمنا نحن والناتو وثيقة تضمنت حلولا محددة كان من شأنها أن تسمح لنا بتسوية القضايا الأمنية".

 

وقال بوليانسكي ردا عليها: "لن أعلق على الجزء المتعلق بمشاركتكم في المفاوضات، حيث تعرفين تفاصيلها أحسن مني أو زملائي. ولكن إن لم تنجح المفاوضات، فهذا يعني ربما أنكم لم تبذلوا جهودا كافية على هذا الاتجاه".

 

وأضاف: "ربما كان يجب العمل بشكل أفضل واقتراح أمور أكثر جدية. والآن وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

 

يذكر أن روسيا طالبت الولايات المتحدة والناتو في ديسمبر الماضي بتقديم ضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر البنية التحتية العسكرية للحلف بالقرب من الحدود الروسية، لكن المفاوضات حول هذه الضمانات انتهت في يناير دون تحقيق أي نتائج.

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وائل لطفي

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