الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإيسيسكو وجامبيا يبحثان آفاق التعاون بمجالات التربية والعلوم والثقافة

الإيسيسكو
الإيسيسكو

 بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع الدكتورة إيساتو توراي، نائبة رئيس جمهورية جامبيا، آفاق التعاون بين الإيسيسكو وجامبيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي جرى بمقر الإيسيسكو في الرباط، على هامش احتفال المنظمة بختام عام المرأة 2021، الذي حظي برعاية الملك محمد السادس.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس جامبيا، دعمها لتوجه منظمة الإيسيسكو لدعم النساء وبناء قدراتهن في الدول الأعضاء، وأشادت بما قدمته المنظمة من مبادرات وبرامج وأنشطة خلال احتفائها بعام المرأة.

وشهد اللقاء، استعراض أبرز محاور الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للإيسيسكو في أفق 2025، التي تتبنى نهج التواصل مع الدول الأعضاء للتعرف على أولوياتها واحتياجاتها، لتصميم البرامج والأنشطة المناسبة لكل دولة.

وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على عقد عدد من الاجتماعات على مستوى الخبراء، بين الإيسيسكو والجهات المختصة في جامبيا، لتحديد مجموعة من البرامج والأنشطة التي يمكن الانطلاق منها لبناء تعاون وشراكة مثمرة بين الجانبين. 

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وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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