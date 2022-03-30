"المرأة المصرية عبر العصور" علي طاولة ملتقي الهناجر الثقافي .. الليلة

يحتضن مركز الهناجر للفنون بساحة الأوبرا المصرية، والتابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، أمسية جديدة من أمسيات ملتقى الهناجر الثقافي الشهرى، والذي يقام تحت عنوان "المرأة المصرية عبر العصور"، بحضور الفنان شادى سرور مدير عام المركز وكوكبة كبيرة من المثقفين والنقاد والفنانين ورجال الصحافة والإعلام .



وعن محاور الملتقى قالت الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، أنه يتضمن ثمانية محاور رئيسية، يأتى فى مقدمتها تاريخ المرأة المصرية في العصور القديمة والحديثة، وصورة المرأة في الدراما والسينما والأعمال الأدبية كيف كانت وأين نحن الآن، ثم المحور الثالث الذى يدور حول مكتسبات المرأة المصرية في عصرها الذهبي منذ عام 2017 عام المرأة المصرية وحتى الآن، يليه محور دور المجلس القومي للمرأة تجاه الأسرة المصرية .



وأضافت مدير الملتقى، أن المحور الخامس يوضح كيف حققت المرأة مكانتها العلمية وإسهاماتها في هذا المجال، ويدور المحور السادس حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تمكين المرأة اقتصاديا، يليه محور المرأة والثقافة الإعلامية دورها وتأثيرها المجتمعي، ثم محور المرأة وكيف كرمها الإسلام وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، إلى جانب محاور فرعية أخرى تأتى فى سياق الملتقى.



يتحدث فى الملتقى الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس سابقا، و الدكتورة نيفين مكرم أستاذ الذكاء الاصطناعي بأكاديمية السادات للعلوم والتكنولوجيا، و مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، والدكتورة وفاء عبد السلام الداعية والواعظة بوزارة الأوقاف، والدكتورة آلاء فوزي المدير التنفيذي لمركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري بكلية الإعلام جامعة القاهرة، و سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية، والكاتبة الصحفية والناقدة الفنية دينا شرف الدين .



ويتضمن الملتقى فقرات فنية تقدمها فرقة فرانكو كايرو بقيادة المايسترو ياسر أنور، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا.

ــ عرض فيلمي "حار جاف صيفا" و"هذه ليلتي" بنادي سينما الأوبرا

في سياق متصل، يعرض نادي سينما الأوبرا، في السابعة مساء اليوم أيضا، الفيلمين القصيرين، "حار جاف صيفا"، للمخرج شريف البنداري، وفيلم "هذه ليلتي"، تأليف وإخراج يوسف نعمان الذى تستضيفه ندوة للمناقشة عقب العرض بمشاركة الفنانة ناهد السباعي ، الناقدة أروى تاج الدين وتديرها الناقدة أمينة عادل من إعداد نورا غنيم تحت إشراف الفنان أمين الصرفي وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في أرض الجزيرة .

فيلم "حار جاف صيفا"، سيناريو نورا الشيخ ، بطولة ناهد السباعي ، دينا ماهر ومحمد فريد وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول رجل مصاب بمرض السرطان وفى طريقه لمقابلة طبيبه الألمانى فى القاهرة يلتقى بفتاة يتصادف زفافها فى هذا اليوم وتتسبب المقابلة فى تغيير حياتهما .

أما فيلم "هذه ليلتي"، فقد شارك في تأليفه أحمد عبد الوارث وبطولة ناهد السباعي وشريف دسوقي والطفل عمرو حساب ويناقش قضية الأطفال المصابة بمتلازمة داون .