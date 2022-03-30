تعرف على سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30-3-2022

يرصد لكم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة سعر اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30-3-2022، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

ومحليًا، ارتفع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 20.04 جنيه للشراء، و 20.28 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.07 جنيه للشراء، و 20.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 20.02 جنيه للشراء، و 20.20 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 20.03 جنيه للشراء، و 20.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30-3 –2022

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

20.03 جنيه للشراء.

20.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.04 جنيه للشراء.

20.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

20.04 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.02 جنيه للشراء.

20.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

20.04 جنيه للشراء.

20.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.04 جنيه للشراء.

20.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.07 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30-3 -2022

و اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، و تُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا وفقًا لإحصاءات العام 2019.

و يُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.