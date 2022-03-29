طبيب أورام يوضح أعراض وأسباب سرطان الكبد ويوجه نصائح للمواطنين

يعد سرطان الكبد واحدًا من أنواع المرض السرطاني الذي يبدأ من خلايا الكبد، وهناك الكثير من أنواعه، والنوع الأكثر شيوعًا وخطورة منه هو سرطان الخلايا الكبدية.

لذا تواصل "الدستور" مع دكتور محمد علي عز العرب، استشاري الباطنة والكبد والجهاز الهضمي ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي، لمعرفة أعراض وأسباب سرطان الكبد ويقدم عدة نصائح للمواطنين.

أعراض الإصابة بسرطان الكبد

قال الدكتور محمد علي عز العرب إن الكبد يوجد فوق المعدة، وأغلب الأشخاص لا تظهر لديهم علامات تدل على وجود مرض الكبد المبكرة، مضيفًا أن العلامات تتمثل فيما يلي، نقص كبير في الوزن، وفقدان الشهية، ووجود ألم في أعلى البطن، والشعور بالغثيان والقيء، والإرهاق، يبدو أن لون الوجة أصفر.

أسباب الإصابة بمرض السرطان

وأضاف دكتور عز العرب أن السبب وراء الإصابة بمرض سرطان الكبد يحدث عندما يطرأ تغيير في الحمض النووي والذي ينتج عنه ورم، موضحًا أن ورم سرطان الكبد يكون معلومًا يرجع ذلك لجميع الفحوصات الطبية، وتحليل الدم الكامل.

وأشار إلى أن الإصابة بسرطان الكبد يمكن أن تكمن أسباب الإصابة به وتكون غير معلومة الهوية، موضحًا أن الأسباب وراء الإصابة بسرطان الكبد الأولي ترجع إلى الإصابة بالعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B، أو فيروس التهاب الكبد C.

وأوضح عز العرب أن فرصة الإصابة بسرطان الكبد يمكن أن تكون من بعض الأمراض الوراثية، التي تزود فرص الإصابة بسرطان الكبد، مؤكدًا أن تناول الكثير من الكحوليات بشكل مستمر، وبصورة دورية يعمل على الإصابة بتلف الكبد والتي تدمر خلاياه ويصبح غير قابل للعلاج.

نصائح للكشف عن مرض الكبد

وقدم عدة نصائح للمواطنين الفحص الشامل للدم، حيث تعمل على كشف أي خلل في وظائف الكبد، بالإضافة إلى إجراء اختبارات التصوير، مثل التصوير فوق الصوتي، والتصوير المقطعي المحوسب، بجانب التصوير بالرنين المغناطيسي.