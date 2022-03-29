الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد العربى ينظم دورة تدريبية حول «الاقتصاد القياسى»

أرشيفية
أرشيفية

افتتح معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، اليوم، دورة تدريبية حول "الاقتصاد القياسي" والتي ستستمر حتى 31 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارًا لنشاطه التدريبي.

واضاف صندوق النقد العربي عبر موقعه الالكتروني، أن استخدام الأساليب الكمية خاصةً طرق الاقتصاد القياسي في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية أصبحت من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسئولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية وزيادة إنتاج البيانات.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الاقتصاد القياسي وتطبيقاتها على البيانات باستخدام البرمجيات الإحصائية المتخصصة.

 

معهد التدريب النقد العربي الاقتصاد القياسي أسلوب التدريب الأمور الاقتصادية البرامج المعلوماتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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