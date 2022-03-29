الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«طاقة النواب»: توصيل التيار الكهربائي لمحطات الرى بكفر الشيخ

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، طلب الإحاطة المقدم من النائب الوفدى باسم حجازى بحضور ممثلى وزارتى الكهرباء والرى. 

أكد النائب الوفدى أن الأهالي من مزارعي قرى بطيطة ونصرة والشيلان والخادمية وأبو كلبوش بكفر الشيخ وقلين يتضررون من عدم  توصيل الكهرباء لمحطات الري المطور على ترعة الجانبية الثالثة والرابعة اليمني لترعة الزاوية بمركز كفر الشيخ.

وأوصت اللجنة ممثلى الحكومة بتوصيل الكهرباء لمحطات الرى لخدمة المنظومة الزراعية وأعلن ممثلى الحكومة بأحقية المزارعين تقديم طلب التعاقد لتوصيل التيار الكهربائي بدءًا من الغد.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم لجلسة الغد الأربعاء ، وذلك بعد الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.

وكان وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب حسام عوض الله النائب الوفدى محطات الري التيار الكهربائي

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