الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر تعديلات الأحكام على المتسببين في قتل طفل بالنادي الأوليمبي

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنح مستأنف باب شرقي بالإسكندرية، الثلاثاء قرارًا في قضية الطفل سيف إسلام ضحية غرق النادي الأوليمبي والمعروف إعلاميًا بشهيد الغرق، بتعديل الحكم المستأنف على المتهم الأول بالحبس لمدة ٦ أشهر مع الشغل والنفاذ، وعلى المتهمين من الثاني إلى السادس بتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف التنفيذ لمدة ٣ سنوات. 

في السياق، قضت المحكمة بتعديل وإلغاء الحكم المستأنف ببراءة المتهم السابع غيابيًا من الاتهام المنسوب إليه بجريمة القتل الخطأ.

وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثامن لشهرين مع الشغل والنفاذ في الاتهام بجريمة التزوير لمحرر عرفي والعبث بالأدلة الجنائية، وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم العاشر لشهر مع الشغل والنفاذ في الاتهام بجريمة تزوير محرر عرفي، وإحالة المتهم التاسع مع المدعو محمد محمود إبراهيم زحلان، إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة التزوير.

وقررت محكمة جنح مستأنف باب شرقي بالإسكندرية، تأجيل استئناف 10 متهمين على حكم الدرجة الأولى بحسبهم على ذمة قضية وفاة الطفل سيف إسلام ضحية غرق النادي الأوليمبي السكندري، لحضور مدير الجهاز الفني للفريق السابق.

كانت محكمة جنح باب شرق أصدرت حكمها على الـ 10 متهمين الذين أدانتهم النيابة العامة بتاريخ 18 نوفمبر الماضى.

وكانت الأحكام كالآتى المتهمين من الأول الى السابع وهم المدرب والخمس مساعدين والمنقذ سنة مع الشغل وذلك فى شق القضية المتعلق بالإهمال الذى أدى إلى القتل الخطأ.

المتهم الثامن والتاسع والعاشر وهم المدير التنفيذى السابق للنادى الاوليمبى وسكرتير النادي وفنى الكاميرات الحكم بثلاث سنوات مع الشغل وذلك فى شق القضية المتعلق بالتزوير وذلك بعد تقديم إفادة مزورة وعليها ختم النادى يفيد بأن الكاميرات للمشاهده فقط وليست للتسجيل والمتهم التاسع وهو فنى الكاميرات الحكم بستة شهور مع الشغل وذلك فى شق القضية المتعلق بإخفاء أدلة جنائية متعلقة بكاميرات المراقبة.

بالاسكندرية النيابة العامة النادي الأوليمبي يوم الثلاثاء المتسبب الأدلة الجنائية كاميرات القتل الخطأ

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