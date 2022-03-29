مايان السيد وأسرتها ضيوف منى الشاذلى على CBC

تحل الممثلة الشابة مايان السيد، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلى"، فى الحلقة المقرر إذاعتها الخميس المقبل، على قناة cbc فى التاسعة مساء.

تتحدث مايان خلال حوارها مع منى الشاذلى عن دورها المؤثر فى مسلسل "إلا أنا"، الذي أدت خلاله دور فتاة مصابة بمرض التوحد، وكيفية إتقانها للدور وتفاعل الجمهور معها، وكيف أن علاقتها بحكاية "حلم حياتى" لم تنته حتى الآن، خصوصًا أن العمل اعتمد على شخصيات حقيقية.

تنضم أسرة مايان "والدتها وشقيقاتها الثلاث"، إليها خلال الحلقة، ليكشفن كواليس وحكايات شخصية عن الفنانة الشابة.

مايان السيد ممثلة مصرية شابة، بدأت التمثيل من خلال مسلسل "كأنه إمبارح"،الذى تم التصوير بإحدى الفيلات بمنطقة 6 أكتوبر، جاء ترشيحها من المخرج حاتم علي، لتألقها في مسلسل ظل الرئيس، بطولة ياسر جلال.

في 2021 لعبت دور البطولة في مسلسل إلا أنا 2 (حكاية حلم حياتي)، وتسبب في ضجة لنجاح الجزء الأول من المسلسل، ولعبت دور (خديجة) فتاة تعاني من التوحد، تطمح أن تدخل عالم التمثيل، لكن تقابلها عقبات، وقد لاقت مدحًا وثناء من الجمهور نتيجة لإتقانها دروها، كانت قد أثارت الجدل خلال الشهور الماضية بسبب عدة مواقف جعلتها أيضًا تتصدر التريند، وقالت إنها تحب الأدوار الصعبة وكانت تشعر بأنها سوف تقدم هذا الدور بطريقة جيدة.