الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فوائد الصيام والارتقاء الروحي والصحة» ندوة بإعلام زفتى

ندوة بزفتى
ندوة بزفتى

عقد مجمع إعلام زفتى ندوة إعلامية بعنوان «فوائد الصيام والارتقاء الروحي والصحي» بقاعة المجمع، تحدث فيها فضيلة الشيخ أحمد عبد الرؤوف حسن إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، قائلا إن هذه الأيام التي نعيشها أيام كلها خير وبركة وفضل، حيث ترفع الأعمال في شهر شعبان وأيام ويهل علينا شهر رمضان والله اصطفى شهر رمضان من الشهور وفضله بنزول القرآن الكريم كما كرمه بأن جعل فيه ليلة خير من ألف شهر ألا وهى ليلة القدر، حيث أنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا»، ومن بين تلك النفحات شهر رمضان المعظم لذلك.

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وأضاف الشيخ أحمد أن من فضل شهر رمضان الصيام وهو الركن الرابع من أركان الإسلام وقال الله عز وجل في حديث قدسي «كل عمل إبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به»، وقال «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وهو صائم» ويقول رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، إن «الصيام جنة» أي حماية ووقاية من كل المعاصري والشهوات وأكل الربا وقطع الأرحام، ومن فضل الصيام تقوى الله فتقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، وأن من فوائد الصيام طهارة النفس وتزكيتها ومراعاة الله في السر والعلن.

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وأكدت كل الأبحاث العلمية العالمية بضرورة الصيام وفوائده الصحية على الإنسان بتنظيم طعامه وسكره، وقال إن للصيام فوائد وأثر كبير على الكبد والقلب والمعدة، وأن هناك آداب الولائم في رمضان من أهمها ضرورة إعطاء الطعام للفقراء ولا تقتصر الولائم على الأغنياء فقط وفى نهاية الصيام توجد زكاة الفطر وتخرج عن كل فرد في العائلة صغير أو كبير غنى أو فقير.

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-فوائد الصيام والارتقاء الروحي والصحة ندوة بإعلام زفتى

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