«الحيني»: القابضة للتأمين تساهم بـ100 مليون جنيه في إطلاق شركة الاستثمار «أفانز»

شاركت مجموعة مصر القابضة للتأمين في إطلاق شركة الاستثمار "أفانز منارة للاستثمار المباشر" كأول شركة تهدف إلى الاستثمار في الصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة FUND OF FUNDS، بالمشاركة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والتجاري وفا بنك ومجموعة “أفانز كابيتال” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد الوطني.

حيث حضر إحتفالية إطلاق شركة الاستثمار الجديدة باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين ومجموعة من قيادات الاستثمار بالمجموعة ورؤساء البنوك المشاركة وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي.

تعد شركة “أفانز” منارة للاستثمار المباشر أول شركة في مصر تستهدف الاستثمار في صناديق الاستثمار الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأعرب الحيني، عن سعادته بتدشين هذا الحدث الهام والخاص بإطلاق شركة “أفانز” منارة للاستثمار المباشر الذي يعد نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في مصر، مثمناً خطوة إنشاء FUND OF FUNDS بهذا الحجم ويشارك به هيكل مساهمين متميز من المؤسسات المالية في القطاع المصرفي الحكومي والخاص، مما يعزز الاستثمار الفعال في القطاعات الاستراتيجية والتي تتضمن الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأكد باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين أن المجموعة ساهمت في إطلاق شركة الاستثمار "أفانز منارة للاستثمار المباشر" استمراراً لاستراتيجيتها الاستثمارية في دعم المشروعات التي تعزز نمو الاقتصاد القومى، وإيماناً من الشركة بالدور الهام الذى يؤديه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الداعمة للاقتصاد الوطنى والذى تحقق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها خطة التنمية الوطنية في مصر.

وأضاف الحينى أن إطلاق هذه الشركة يأتي ضمن استراتيجية مجموعة مصر القابضة للتأمين التي تعتمد على النمو والتوسع عن طريق الاستغلال الأمثل لمحفظتها الاستثمارية التي تربو على 75 مليار جنيه لنكون في طليعة الداعمين للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية.

الجدير بالذكر أن إجمالي استثمارات شركة “Avanz” المستهدفة تصل إلى نحو 2 مليار جنيه، حيث وصل قيمة الإغلاق الأول لرأس مال الشركة المصدر إلي 905 مليون جنيه.