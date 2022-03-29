يبحث أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي عن نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 قبل انطلاق امتحانات شهري مارس وفبراير لطلاب الصف الرابع الابتدائي على أن تتم الامتحانات في أبريل المقبل بالتزامن مع أول يوم رمضان.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وتعتبر مادة العلوم من أصعب المواد لطلاب الصف الرابع الابتدائي لذلك تقدم الدستور امتحان متوقع في مادة العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

مقررات الصف الرابع الابتدائي لشهر إبريل 2022

بدأت المدارس في إبلاغ طلاب الصف الرابع الابتدائي بالمقرر عليهم من منهج شهري مارس وفبراير وذلك قبل انطلاق امتحانات شهر أبريل المقبل والمقرر عقدها في أول يوم رمضان.

وقالت المدارس في نشرة لطلاب الصف الرابع الابتدائي المقرر كالتالي:

- اللغة العربية حتى موضوع كتابة تقرير عن رحلة.

- إنجليزي حتى الوحدة الـ 10

- رياضيات حتى درس الكسور المتكافئة.

- علوم حتى نشاط تكوين الوقود الحفري.

- دراسات حتى درس السياحة واقتصاد بلدنا.

- المهارات حتى درس السلامة في المنزل.

- تكنولوجيا حتى درس مهارات حل المشكلات.

- الدين حتى درس شكر النعم.





وبحسب الكتاب الدوري الخاص بامتحانات الصف الرابع الابتدائي فإنه قد نص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأشار إلى أن تكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.