«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه من المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة، لتقترب من حدود الثلاثين في القاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه ما زالت البرودة تسيطر في ساعات الليل والصباح الباكر، رغم دفء الطقس نهارًا.

الثلاثاء 29 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 26 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

الأربعاء 30 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

الخميس 31 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7.