أستراليا تفرض عقوبات ضد 39 روسيا مشبه تورطهم بجرائم متعلقة بالفساد

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، أن بلادها فرضت أول باقة من العقوبات المستقلة تجاه عدد من المواطنين الروس المشتبه بهم بالتورط في ارتكاب جرائم متعلقة بالفساد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، جاء في بيان صدر عن الوزيرة ونشر على موقع الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن أستراليا تفرض أول باقة من العقوبات ضد مواطنين روس "مسؤولين عن جرائم الفساد، التي كشفها المحامي سيرجي ماجنيتسكي، وكذلك ضد من تعتبرهم متورطين في وفاته".

وقال البيان: "ستحترم الحكومة (الأسترالية) ذكرى ماجنيتسكي وجميع من يدافعون عن سيادة القانون، من خلال فرض عقوبات وحظر على 14 مواطنًا روسيا متهمين بالفساد و 25 آخرين.. متورطون في إساءة معاملته ووفاته".

وأضافت الوزيرة أن المواطنين الروس الذي تشملهم هذه العقوبات، سيواجهون عددًا من القيود الاقتصادية بما في ذلك تجميد الحسابات وحظر دخول أستراليا.

وأوضحت: "يضمن ذلك أن أستراليا لن تصبح ملجأ لمن يواجه القيود (المماثلة) في الدول ذات التفكير المماثل".

وتبنت الولايات المتحدة "قانون سيرجي ماجنتسكي لسيادة القانون والمساءلة" في عام 2012، ويقضي القانون باستخدام العقوبات أحادية الجانب تجاه الروس المسؤولين برأي واشنطن عن انتهاك حقوق الإنسان في روسيا.