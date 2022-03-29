الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تعتزم مطالبة الشركات بالامتناع عن الدفع بالروبل فى المعاملات الاقتصادية

الروبل الروسي
الروبل الروسي

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الثلاثاء إنه سيُطلب من الشركات اليابانية الرد بالرفض إذا طلبت روسيا الدفع بالروبل في المعاملات الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة.
 

طالبت روسيا الأسبوع الماضي الدول "غير الصديقة" بالدفع بالروبل وليس اليورو مقابل غازها في أعقاب اتحاد الولايات المتحدة
وحلفائها الأوروبيين على فرض سلسلة من العقوبات ضد روسيا.

 

وعلى صعيد آخر، شدد وزراء بارزون من اليابان ودول إفريقية على أهمية الديمقراطية وسيادة القانون في حل النزاعات الراهنة حول العالم، مؤكدين ضرورة تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في ظل سيادة القانون كأولوية ملحة في الأجندة الدولية.

 

جاء ذلك خلال محادثات افتراضية تسبق مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الإفريقية المزمع عقده في شهر أغسطس المقبل، حيث استمرت المحادثات يومين، وتطرقت إلى تزايد نفوذ الصين وآخر مستجدات الأزمة في أوكرانيا.

 

وقالت وزارة الخارجية اليابانية- في بيان ونقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية- إنه في الوقت الذي عززت فيه بكين أنشطتها البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أكد الوزراء مجددًا أهمية "الحفاظ على نظام بحري قائم على القواعد وفقا لمبادئ القانون الدولي.

 

وأشار البيان- في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا والتي بدأت الشهر الماضي- إلى أن الوزراء شددوا على أهمية "احترام السيادة ووحدة الأراضي"، رغم أنهم رفضوا تحميل موسكو مسئولية جماعية، فيما نددت اليابان بشدة بعملية روسيا، ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

 

وأوضح البيان أن المشاركين أكدوا- بشأن وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"- ضرورة تعاون المجتمع الدولي في معالجة تأثيره الاقتصادي والاجتماعي على الدول الإفريقية، والحث على "تنمية قوية ومستدامة وشاملة لتحقيق إعادة البناء بشكل أفضل".

 

ومن المقرر عقد اجتماع مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الإفريقية "التيكاد" المقبل في الفترة من 27 إلى 28 أغسطس برئاسة تونس، على الرغم من أنه ما إذا كان سيعقد في شكل افتراضي أم شخصي لا يزال قيد الدراسة.

اليابان الشركات اقتصاد معامل الروبل اقتصادي معاملات الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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