الكاتبة النمساوية كاتيا رايش تناقش "منزل وسيارتان وطفل" في بيت يكن

يستضيف المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، الكاتبة تانيا رايش، بمناسبة صدور ترجمة روايتها "منزل وسيارتان وطفل"، والصادرة عن دار العربي للنشروالتوزيع، بترجمة قامت بها المترجمة رضوي إمام، وذلك في السادسة من مساء غد الأربعاء.



هذا وتعقد الأمسية في ضيافة بيت يكن- 3 حارة حسن أغا- شارع سوق السلاح، بحي الدرب الأحمر خلف جامع الرفاعي من ميدان القلعة. ويصاحب اللقاء عرض مختارات من أفلام قصيرة للرسوم المتحركة تم استلهامها من الرواية.



تدور أحداث رواية "منزل وسيارتان وطفل"، للكاتبة تانيا رايش، حول "أندريا"، وهي امرأة لديها وظيفة جيدة، وحبيب، وحياة تعتبرها مستقرة نوعًا ما، يقضيان إجازة سنوية في ""إيسولو"" بإيطاليا، وهو أمر جيد أيضًا، لكنها راضية بالحياة هكذا، ولا تريد التغيير. لا تريد الانتقال للعيش مع أهل حبيبها الذين يسكنون في الطابق السفلي، وأمه المتحكمة في كل شيء، ووالده الذي يتابعهما في كل ما يفعلانه في حياتهما. لا تريد أطفالًا لأنها لا تؤمن بأنها تستطيع تربيتهم. على الرغم من كل ذلك، تستسلم وتتزوج وتصبح حاملًا، وتتغير حياتها بين يوم وليلة، فجأة الجميع يهتمون بالجنين، ويسألونها عن نوعه، اسمه، كيف سيعيشان بعد الولادة، وأين، ومتى ستترك وظيفتها، والكثير من الأسئلة. مثل كثيرون في يومنا هذا، والتمزق بين الزواج والاستقرار والإنجاب، وبين حياة من الاستقلال والمرح وعدم التقيد بأي شيء.



إن هذه الرواية لا تتحدث فقط عن العلاقات، والحمل، والعائلة بكل ما يحملونه من ثقل وتفاصيل، ولكنها أيضًا عن الصعوبة التي يقابلها الإنسان في مواجهة الدور الاجتماعي الذي يُجبر على الالتزام به.





ــ مناقشة وتوقيع المجموعة القصصية «التقاط الغياب»



في سياق متصل، تنظم مكتبة تنمية فرع المعادي، في السابعة مساء غد أيضا، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “التقاط الغياب”، والصادرة عن دار فهرس للنشر والتوزيع، للكاتب أحمد أبو دياب، والفائز عن المجموعة بجائزة الشارقة للإبداع العربي للعام ٢٠١٨. هذا ويناقش المجموعة الكاتب الروائي محمد علي إبراهيم.



يشار إلي أن الكاتب أحمد أبو دياب، قاص ومسرحي مصري من مواليد محافظة قنا ١٩٩٤. صدرت له مجموعتان قصصيتان "التقاط الغياب" 2019، و"أفواه مفتوحة لا تبتسم" 2019، و"خرّاط البنات" كتاب جماعي يضم نصوص مسرحية لكتّاب شباب من جنوب مصر، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2017م. حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الشارقة للإبداع العربي، وجائزة مجلة العربي الكويتية.