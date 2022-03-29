ويل سميث يعتذر رسميا عن «صفعة الأوسكار»: سلوكى غير مقبول ولا يُغتفر

أصدر النجم العالمي ويل سميث، بيانا رسميا، يعتذر فيه للأكاديمية المسؤلة عن حفل الأوسكار، وللكوميديان الشهير كريس روك على واقعة الصفعة خلال حفل الأوسكار 2022 الذي أقيم أمس الاثنين.



وقال سميث في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر. وقد كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر.. النكات هي جزء من العمل، لكن النكات حول حالة جادا (زوجته) الطبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد فعلها عاطفيًا".

وأضاف سميث: “أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس، خرجت عن السياق وكنت مخطئا. أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف”.

كما وجه ويل سميث الاعتذار أيضا إلى الأكاديمية، قائلا: “أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم.”

واختتم بالاعتذار لأسرة فيلم "الملك ريتشارد" الذي فاز عن دوره فيه بجائزة أفضل ممثل لهذا العام: "أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلة الملك ريتشارد، يؤسفني بشدة أن سلوكي قد أساء إلى رحلة رائعة لنا جميعًا".

وكانت الأكاديمية أعلنت عن التحقيقا في ملابسات صفع ويل سميث الفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل لهذا العام، للكوميديان كريس روك مقدم حفل الأوسكار أمس، مؤكدة أن العواقب والنتائج ستتكشف لاحقا بناء على التحقيقات.