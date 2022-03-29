روسيا تفتح ممرا بحريا لخروج السفن الأجنبية من موانئ أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممر بحري إنساني لخروج السفن الأجنبية المحاصرة في الموانئ الأوكرانية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع لدى وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف: "إن القوات المسلحة الروسية تفتح يوميا من الساعة 8:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو ممرا بحريا إنسانيا، وهو آمن وطوله 80 ميلا بحريا في اتجاه جنوب الغرب وعرضه 3 أميال".

وأشار ميزينتسيف إلى أنه لا تزال أكثر من 60 سفينة أجنبية محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مضيفًا أن "الجانب الأوكراني لم يؤكد حتى الآن استعداده لضمان أمن السفن الأجنبية، ويتجنب التفاعل في حل هذه المشكلة، ولا يسمح تهديد القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية للسفن بالإبحار بأمان إلى عرض البحر".

كانت البحرية الروسية قد قامت بإزالة حقول الألغام في بعض المناطق وتحييد بعض الألغام العائمة في عرض البحر لتفسح المجال أمام الملاحة البحرية الآمنة في البحر الأسود.