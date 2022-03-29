رئيس الحكومة الجزائرية: ملتزمون بدعم المبادرات الأفريقية لتعزيز التكامل

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن التزام بلاده الكامل والثابت نحو أفريقيا و الاتحاد الأفريقي، و عزمها على دعم مبادراته الرامية إلى تعزيز التكامل و الاندماج الأفريقيين.



جاء ذلك خلال استقبال أيمن عبد الرحمن، بمقر الحكومة بالجزائر العاصمة، لفريق التقييم الموفد من قِبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي يترأسه أقراي جون دو جلاس أمبالي، عن وكالة التنمية للاتحاد الأفريقي (النيباد)، و الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، في إطار ترشحها لاستضافة مقر الوكالة الأفريقية للأدوية.



وأو ضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن اللقاء شكل فرصة لتأكيد التزام الجزائر بتجسيد أهداف الأجندة القارية ٢٠٦٣، بما فيها مشروع الوكالة الأفريقية للأدوية، التي تم بشأنها التباحث حول العرض الجزائري باستضافة المقر الدائم لهذه الوكالة.